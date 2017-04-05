Проводили по уму: за что сняли экс-губернатора Тульской области Груздев

Вопреки всему этому, он планирует сделать успешную политическую карьеру и добраться до кресла премьер-министра.
По информации итальянского издания La Stampa, бывший глава Тульской области Владимир Груздев приобрел в собственность элитную виллу на острове Сардиния (Италия). Журналисты газеты считают, что дорогая недвижимость была куплена экс-губернатором из опасения повторить судьбу Максима Мищенко (ставленника Груздева), осужденного на 2,5 года за растрату бюджетных средств.
«Новые известия» пишут, что опубликованный итальянской газетой компромат не смутил бывшего губернатора Тульской области - он планирует высоко взобраться по карьерной лестнице и отказывается от недостойных его "мелких" должностей. Так, Груздеву было предложено место замминистра транспорта РФ, но он счел обидным такое предложение и не принял его.
Экс-губернатор мечтает дослужиться до премьер-министра и, не стесняясь, проводит параллели между своей персоной и президентом США Дональдом Трампом. Компромат на себя, опубликованный российским Forbes, Груздев назвал в твиттере "фейковой новостью", процитировав Трампа.
Если карьера экс-губернатора не пойдет в гору из-за проблем с правоохранительными органами, у него всегда есть путь для отступления - вилла на Сардинии, пишет издание.
Но амбициям Груздева не соответствуют его заслуги на посту губернатора Тульской области: пока он возглавлял регион (с 2011 по 2016 годы), задолженность области выросла в два раза - с 6,92 миллиарда рублей до 15,9 миллиарда рублей. За это время ни один инвестиционный проект в Тульской области так и не был завершен. Многие магазины и торговые сети были просто выдавлены с тульского рынка, а на их место были поставлены пришлые игроки, пользующиеся лояльностью губернатора. К примеру, пивоваренная компания «Балтика», располагающая достаточным объемом собственных средств, получила грант в размере 3,2 миллиарда рублей. Пополнение казны происходило за счет налогов на прибыль, получаемых от предприятий. Из-за неверно рассчитанной налоговой системы деньги пришлось вернуть обратно, и это легло на плечи новому губернатору, который за год успел сделать на своем посту больше, чем Груздев за пять лет.
Как полагают эксперты, Груздев рассматривал Тульскую область как трамплин для более высокой должности, а решать наболевшие проблемы области он не собирался. В результате его карьера потерпела фиаско, а жители региона не увидели от экс-губернатора никаких реальных дел.