Проводили по уму: за что сняли экс-губернатора Тульской области Груздев

Но амбициям Груздева не соответствуют его заслуги на посту губернатора Тульской области: пока он возглавлял регион (с 2011 по 2016 годы), задолженность области выросла в два раза - с 6,92 миллиарда рублей до 15,9 миллиарда рублей. За это время ни один инвестиционный проект в Тульской области так и не был завершен. Многие магазины и торговые сети были просто выдавлены с тульского рынка, а на их место были поставлены пришлые игроки, пользующиеся лояльностью губернатора. К примеру, пивоваренная компания «Балтика», располагающая достаточным объемом собственных средств, получила грант в размере 3,2 миллиарда рублей. Пополнение казны происходило за счет налогов на прибыль, получаемых от предприятий. Из-за неверно рассчитанной налоговой системы деньги пришлось вернуть обратно, и это легло на плечи новому губернатору, который за год успел сделать на своем посту больше, чем Груздев за пять лет.