Российско-чешский экономический форум прошел в Ростове

"Глава делегации, министр сельского хозяйства Чехии Мариан Юречка впервые посетил Ростовскую область", - сказано в сообщении.
Во время работы форума прошли двухсторонние переговоры, для участия в которых в Ростов прибыли представители 15 чешских производств. Кроме промышленных предприятий, своих представителей в Ростов направили чешские гарантийное и страховое общество и экономический банк.
Отмечается, что Юречка высоко оценил потенциал АПК Ростовской области и высказал намерение в развитии экономических отношений.
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