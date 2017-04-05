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Российско-чешский экономический форум прошел в Ростове

5 апреля 2017, 15:35
Чешскую делегацию принимали в Ростове-на-Дону в рамках российско-чешского экономического форума, эти сведения опубликовала областная ТПП.

"Глава делегации, министр сельского хозяйства Чехии Мариан Юречка впервые посетил Ростовскую область", - сказано в сообщении.

Во время работы форума прошли двухсторонние переговоры, для участия в которых в Ростов прибыли представители 15 чешских производств. Кроме промышленных предприятий, своих представителей в Ростов направили чешские гарантийное и страховое общество и экономический банк.

Отмечается, что Юречка высоко оценил потенциал АПК Ростовской области и высказал намерение в развитии экономических отношений.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Экономика
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