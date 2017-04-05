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Способ обратить старение вспять нашли корейские ученые

5 апреля 2017, 12:01
Способное вернуть молодость вещество обнаружили ученые из Кореи, эти сведения опубликовала Lenta.

"Причиной старения является потеря клетками способности делиться и обновляться, что в итоге приводит к дряхлению всего организма", - сказано в сообщении.

Группа исследователей из Института Технологий и Науки в Корее выделила вещество КU-60019, которое блокирует действие белка АТМ. Последний в свою очередь отрицательно сказывается на активности лизосом, которые отвечают за сохранение молодости организма.

Отмечается, что требуются длительные клинические испытания нового вещества, но уже понятно, что старение можно повернуть вспять.

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