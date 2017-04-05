Способ обратить старение вспять нашли корейские ученые

"Причиной старения является потеря клетками способности делиться и обновляться, что в итоге приводит к дряхлению всего организма", - сказано в сообщении.
Группа исследователей из Института Технологий и Науки в Корее выделила вещество КU-60019, которое блокирует действие белка АТМ. Последний в свою очередь отрицательно сказывается на активности лизосом, которые отвечают за сохранение молодости организма.
Отмечается, что требуются длительные клинические испытания нового вещества, но уже понятно, что старение можно повернуть вспять.
р3