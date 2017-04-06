Иэн Маккеллен раскрыл причины своего отказа от роли профессора Дамблдора

Маккеллен получил приглашение от продюсеров саги сняться в роли Дамблдора в фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана" после смерти актера Ридарда Харриса, который исполнил роль волшебника в первых двух частях.
По словам Маккеллена, он вынужден был отказаться от предложения продюсеров саги, поскольку ранее Харрис нелестно отозвался о его актерской игре за "отсутствие страсти" в работе.
Напомним, что Ричард Харрис скончался 25 октября 2002 от лимфогранулематоза — злокачественного заболевания лимфоидной ткани.
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