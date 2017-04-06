rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Иэн Маккеллен раскрыл причины своего отказа от роли профессора Дамблдора

6 апреля 2017, 01:19
Известный актер Иэн Маккеллен, который исполнил роль волшебника Гэндальфа в экранизации произведений Джона Толкиена, сообщил, что вынужден был отказаться от роли профессора Дамблдора в третьем фильме о Гарри Поттере, пишет Lenta.

Маккеллен получил приглашение от продюсеров саги сняться в роли Дамблдора в фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана" после смерти актера Ридарда Харриса, который исполнил роль волшебника в первых двух частях.

По словам Маккеллена, он вынужден был отказаться от предложения продюсеров саги, поскольку ранее Харрис нелестно отозвался о его актерской игре за "отсутствие страсти" в работе.

Напомним, что Ричард Харрис скончался 25 октября 2002 от лимфогранулематозазлокачественного заболевания лимфоидной ткани.

р2

Материалы по теме
Автор "Гарри Поттера" собирается опубликовать два новых романаКвест по мотивам книг о Гарри Поттере пройдет в Ботаническом саду
#Новости#Анна Петрова#Культура
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00