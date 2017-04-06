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Первый национальный симпозиум "Единое здоровье" прошел в Ростове

6 апреля 2017, 14:40
Первый национальный симпозиум по вопросам общих болезней для человека и животных "Единое здоровье" прошел в Ростове-на-Дону в ДГТУ, сообщил пресс-центр вуза.

"В работе первой в РФ междисциплинарной научной площадки приняли участие свыше тысячи специалистов из России, Грузии, Казахстана, Белоруссии, Турции и Испании", - сказано в сообщении.

В долгосрочном плане стратегического развития России до 2025 года проблемы экологии и здравоохранения определены как приоритетные. Человечество находится в таком положении, когда сохранение жизни на нашей планете является важнейшей задачей.

ДГТУ выступил инициатором изучения такой проблемы, как заболевания, общие и для человека, и для животных. По данным, которые представили участники симпозиума, порядка 75% опасных заболеваний, возникших в последние 30 лет, являются инфекциями, переносимыми животными. Это такие опасные болезни, как ящур, сибирская язва, туберкулез и ряд других заболеваний. Ситуация осложняется тем, что число антропогенных факторов, отрицательно сказывающихся на здоровье животных, в мире только увеличивается.

"Такие проблемы являются общечеловеческими, именно поэтому наш симпозиум собрал представителей разных стран. Мы будем стремиться к тому, чтобы встречи в таком формате проходили ежегодно", - поделился ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Отмечается, что в завершение работы симпозиума участвовавшие в нем ученые приняли меморандум "Единое здоровье", предполагающий использование современных открытий в медицине и в смежных с ней науках для усиления мер по профилактике и лечению заболеваний, общих для человека и животных.

#Новости#Наталья Филимонова#Политика
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