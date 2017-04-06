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Ростовчане вступились за водителя маршрутки, подравшегося с пассажиркой

6 апреля 2017, 16:38
На автовокзале водитель маршрутки Ростов-на-Дону - Зерноград подрался с пассажиркой, видео, на котором запечатлен конфликт, было опубликовано в популярном городском паблике в сети Instagram.

По словам автора сообщения, конфликт разгорелся из словесной перепалки из-за разногласий в вопросах оплаты за проезд. Водитель сначала попросил женщину покинуть салон, а после отказа решил вытащить ее с пассажирского сиденья, однако оппонент вцепилась мужчине в лицо. В сообщении сказано, что в результате произошедшего пассажирка написала заявление в полицию.

Мнение подписчиков по поводу конфликта между водителем и пассажиркой разделились. Многие ростовчане назвали поступок маршрутчика возмутительным и неприемлемым, хотя нашлось немало и тех, кто принял сторону водителя, решив, что женщина сама спровоцировала конфликт.

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