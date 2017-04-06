Ростовчане вступились за водителя маршрутки, подравшегося с пассажиркой

По словам автора сообщения, конфликт разгорелся из словесной перепалки из-за разногласий в вопросах оплаты за проезд. Водитель сначала попросил женщину покинуть салон, а после отказа решил вытащить ее с пассажирского сиденья, однако оппонент вцепилась мужчине в лицо. В сообщении сказано, что в результате произошедшего пассажирка написала заявление в полицию.