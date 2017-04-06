Ростовская область попала в десятку регионов по числу банкротств физлиц

Лидером рейтинга оказалась Москва, где банкротами себя признали более 2,1 тысячи человек, на втором месте — Подмосковье с показателем почти 1,6 тысячи заявлений о несостоятельности. Тройку замыкает Санкт-Петербург, где насчитывается 1,1 тысячи банкротов среди физических лиц.