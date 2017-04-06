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Ростовская область попала в десятку регионов по числу банкротств физлиц

6 апреля 2017, 18:18
Ростовская область оказалась на 9 строчке рейтинга регионов России по количеству банкротств среди физических лиц, следует из сообщения юридической компании "Стоп-банкрот".

Исследование аналитиков опирается на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве. На конец марта в Ростовской области насчитывалось 830 человек, заявивших о своей несостоятельности.

Лидером рейтинга оказалась Москва, где банкротами себя признали более 2,1 тысячи человек, на втором местеПодмосковье с показателем почти 1,6 тысячи заявлений о несостоятельности. Тройку замыкает Санкт-Петербург, где насчитывается 1,1 тысячи банкротов среди физических лиц.

В общей сложности в настоящее время в России зарегистрировано 28,4 тысячи граждан, признавших себя банкротами, что на 8,8% больше, чем месяцем ранее.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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