Ростовская область попала в десятку регионов по числу банкротств физлиц

Исследование аналитиков опирается на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве. На конец марта в Ростовской области насчитывалось 830 человек, заявивших о своей несостоятельности.
Лидером рейтинга оказалась Москва, где банкротами себя признали более 2,1 тысячи человек, на втором месте — Подмосковье с показателем почти 1,6 тысячи заявлений о несостоятельности. Тройку замыкает Санкт-Петербург, где насчитывается 1,1 тысячи банкротов среди физических лиц.
В общей сложности в настоящее время в России зарегистрировано 28,4 тысячи граждан, признавших себя банкротами, что на 8,8% больше, чем месяцем ранее.
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