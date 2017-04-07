Эксперты раскритиковали работу пресс-служб ведомств после взрыва в Ростове

Взрыв у городской гимназии №5 в центре Ростова произошел утром в четверг. По данным спасателей, пострадал сторож, в руках которого взорвался подобранный с пола фонарик. Позже в администрации школы сообщили, что пострадавший не имел отношения к гимназии, а был случайным прохожим. Официальной информации о случившемся не было в течение нескольких часов, поэтому в СМИ и соцсетях начали появляться различные версии и сообщения о новых терактах, которые опровергали с задержкой.
"У пресс-служб, конечно, сложная задача: с одной стороны, им нужно журналистам что-то объяснить, а с другой стороны, не сдать ни одну тайну следствия. Вчера в целом сработали нормально, но некоторые перекосы все равно были. Информацию придерживали несколько дольше, чем это стоило делать", — отмечает политический аналитик Юрий Гиренко.
По его мнению, информирование должно быть постоянным, четким и не выходящим за рамки тайны следствия.
Подполковник ФСБ Дмитрий Котельников в таких случаях предложил создавать подразделение по связям с общественностью, которое бы информировало людей о ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. "Это подразделение должно было осуществлять взаимодействие со всеми силовыми структурами и доводить до людей информацию о том, какие конкретно мероприятия сейчас проводятся", — говорит он.
По словам начальника управления информполитики правительства региона Сергея Тюрина, это в полномочиях специалистов пресс-служб ведомств.