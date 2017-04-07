Эксперты раскритиковали работу пресс-служб ведомств после взрыва в Ростове

Взрыв у городской гимназии №5 в центре Ростова произошел утром в четверг. По данным спасателей, пострадал сторож, в руках которого взорвался подобранный с пола фонарик. Позже в администрации школы сообщили, что пострадавший не имел отношения к гимназии, а был случайным прохожим. Официальной информации о случившемся не было в течение нескольких часов, поэтому в СМИ и соцсетях начали появляться различные версии и сообщения о новых терактах, которые опровергали с задержкой.