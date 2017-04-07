Конкурентов у "Ералаша" так и не появилось - Грачевский

По словам Грачевского, "Ералаш" по-прежнему жив и не планирует закрываться. "Он сильно изменился за последнее время, стал совсем другим. Внутри существующего формата передачи мы находим большое количество интересных, ярких ситуаций и тем. Он освещает свежайшие, актуальные для школьников вещи", – уверен режиссер.