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Конкурентов у "Ералаша" так и не появилось - Грачевский

7 апреля 2017, 18:24
Одна из старейших на российском телевидении передач для детей "Ералаш" не чувствует конкуренции со стороны других детских программ, рассказал в интервью RostovGazeta режиссер и сценарист киножурнала Борис Грачевский.

"Никто на российском телевидении не может создать конкурентную детскую передачу, сколько пробовали — ни у кого не получается", – говорит он.

По словам Грачевского, "Ералаш" по-прежнему жив и не планирует закрываться. "Он сильно изменился за последнее время, стал совсем другим. Внутри существующего формата передачи мы находим большое количество интересных, ярких ситуаций и тем. Он освещает свежайшие, актуальные для школьников вещи", – уверен режиссер.

У передачи сохраняются высокие рейтинги на центральном и детском канале, но зарабатывать режиссер предпочитает в интернете, где передача, по его словам, набирает многомиллионные просмотры.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Общество
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