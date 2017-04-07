Конкурентов у "Ералаша" так и не появилось - Грачевский

"Никто на российском телевидении не может создать конкурентную детскую передачу, сколько пробовали — ни у кого не получается", – говорит он.
По словам Грачевского, "Ералаш" по-прежнему жив и не планирует закрываться. "Он сильно изменился за последнее время, стал совсем другим. Внутри существующего формата передачи мы находим большое количество интересных, ярких ситуаций и тем. Он освещает свежайшие, актуальные для школьников вещи", – уверен режиссер.
У передачи сохраняются высокие рейтинги на центральном и детском канале, но зарабатывать режиссер предпочитает в интернете, где передача, по его словам, набирает многомиллионные просмотры.