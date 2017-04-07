На благоустройство Левого берега в Ростове выделили более 470 млн

"Для проведения работ не планируют привлекать инвесторов, все строительные и ремонтные мероприятия финансируются из федерального, областного и городского бюджетов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что работы по благоустройству планируют завершить до ноября текущего года. К указанному сроку на прибрежной территории появятся детские площадки, велодорожки и прочие объекты инфраструктуры.
Напомним, Левый берег Дона решили застроить в связи с проведением ЧМ-2018. По проекту на территории появятся Ледовый дворец, спорткомплекс, а также новостройки в районе старого аэропорта.
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