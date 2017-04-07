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На благоустройство Левого берега в Ростове выделили более 470 млн

7 апреля 2017, 17:56
На облагораживание левого берега в Ростове-на-Дону выдели 471 миллион рублей, сообщило городское управление благоустройства и лесного хозяйства.

"Для проведения работ не планируют привлекать инвесторов, все строительные и ремонтные мероприятия финансируются из федерального, областного и городского бюджетов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что работы по благоустройству планируют завершить до ноября текущего года. К указанному сроку на прибрежной территории появятся детские площадки, велодорожки и прочие объекты инфраструктуры.

Напомним, Левый берег Дона решили застроить в связи с проведением ЧМ-2018. По проекту на территории появятся Ледовый дворец, спорткомплекс, а также новостройки в районе старого аэропорта.

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