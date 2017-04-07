Последние разработки показал Воентелеком в Минобороны

"Новинки современного оборудования Воентелеком показал на заседании коллегии Минобороны России с участием представителей ВС, общественных организаций и крупнейших российских вузов", - сказано в сообщении.
Вниманию коллегии представили единую аппаратную платформу связи и АСУ. Кроме того, Воентелеком показал имеющиеся разработки устройства связи для проведения видеоконференций, над созданием которого работают специалисты программы создания унифицированной телекоммуникационной аппаратуры.
"Сегодня Воентелеком осуществляет 13 госпроектов на общую сумму в 27 миллиардов рублей, что ставит его в один ряд с ведущими операторами страны", - рассказал замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
С прошлого года компания стала окупаться и зарабатывать на своих разработках, за 5 последних лет доля отечественных комплектующих в оснащении объектов возросла на 40%, и на данный момент составляет 75%. При этом улучшились не только количественные показатели, но и качественные.
"Мы полностью готовы перейти только на отечественное ядро, уже используемые процессор "Байкал", и открытая архитектура "Спарк" не уступают по техническим характеристикам западным аналогам", - рассказал Борисов.
Самым большим достижением Воентелекома Борисов назвал существование у Минобороны РФ линейки телекоммуникационной аппаратуры, на основе которой возможно построение сети любой сложности и секретности.
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