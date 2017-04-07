Ростовское растениеводство осталось без федеральной поддержки

«Мы имеем определенные потери по направлению растениеводства. Это в первую очередь погектарная поддержка», - сообщил Кольчик. Он отметил, что в прошлом году из федерального и областного бюджетов было выделено больше полутора миллиардов рублей. «В этом году несколько регионов практически не получили такой поддержки из федерального бюджета», - добавил заместитель министра.