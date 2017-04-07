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Ростовское растениеводство осталось без федеральной поддержки

7 апреля 2017, 19:25
В этом году область практически не получила погектарной государственной поддержки, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анатолий Кольчик.

В пятницу прошло собрание фракции КПРФ, на котором Кольчик представил доклад о подготовке и ведении весенних полевых работ.

«Мы имеем определенные потери по направлению растениеводства. Это в первую очередь погектарная поддержка», - сообщил Кольчик. Он отметил, что в прошлом году из федерального и областного бюджетов было выделено больше полутора миллиардов рублей. «В этом году несколько регионов практически не получили такой поддержки из федерального бюджета», - добавил заместитель министра.

По его словам, области выделили на семеноводство овощных культур, гибридов первого поколения кукурузы и подсолнечника около 86 миллионов.

«Вместе с тем для четырех восточных районов, которые находятся в наиболее сложном материальном положении, было принято решение выделить 224 миллиона рублей из областного бюджета по схеме погектарной поддержки», - сообщил Кольчик. Он сказал, что в ближайшую неделю средства полностью отдадут.

Погектарная федеральная поддержка была введена в 2013 году, она заменила скидки на горюче-смазочные материалы, субсидии на семена, удобрения и средства защиты. Несвязанная (погектарная) поддержка выплачивается на один гектар пашни.

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