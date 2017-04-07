Ростовское растениеводство осталось без федеральной поддержки

В пятницу прошло собрание фракции КПРФ, на котором Кольчик представил доклад о подготовке и ведении весенних полевых работ.
«Мы имеем определенные потери по направлению растениеводства. Это в первую очередь погектарная поддержка», - сообщил Кольчик. Он отметил, что в прошлом году из федерального и областного бюджетов было выделено больше полутора миллиардов рублей. «В этом году несколько регионов практически не получили такой поддержки из федерального бюджета», - добавил заместитель министра.
По его словам, области выделили на семеноводство овощных культур, гибридов первого поколения кукурузы и подсолнечника около 86 миллионов.
«Вместе с тем для четырех восточных районов, которые находятся в наиболее сложном материальном положении, было принято решение выделить 224 миллиона рублей из областного бюджета по схеме погектарной поддержки», - сообщил Кольчик. Он сказал, что в ближайшую неделю средства полностью отдадут.
Погектарная федеральная поддержка была введена в 2013 году, она заменила скидки на горюче-смазочные материалы, субсидии на семена, удобрения и средства защиты. Несвязанная (погектарная) поддержка выплачивается на один гектар пашни.