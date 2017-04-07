В Швеции грузовик, на котором сбили людей, был в угоне

"На главной пешеходной улице водитель фуры совершил наезд на гуляющих людей и снес витрину магазина. Выяснилось, что машину ранее угнали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что одна из фирм использовала авто для доставки продукции. Водитель вышел из грузовика для разгрузки, далее в него сел неизвестный и скрылся.
По информации агентства, в данный момент силовые структуры допрашивают двух человек, которые могут иметь отношение к инциденту.
Сразу после трагедии ряд СМИ опубликовали сведения, что водителя поймали, но в дальнейшем эти данные не подтвердились.
"Росбалт" писал, что на водителе была балаклава. Издание отметило, что премьер-министр страны признал произошедшее терактом.
Кроме того, было опубликовано фото подозреваемого в случившемся. Его получили с камер наблюдения.
По данным агентства "Коммерсант", после случившегося территория была оцеплена.
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