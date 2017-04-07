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В Швеции грузовик, на котором сбили людей, был в угоне

7 апреля 2017, 22:06
В Стокгольме грузовик, который в пятницу влетел в толпу людей, оказался в угоне, информирует РИА "Новости".

"На главной пешеходной улице водитель фуры совершил наезд на гуляющих людей и снес витрину магазина. Выяснилось, что машину ранее угнали", - говорится в сообщении.

Уточняется, что одна из фирм использовала авто для доставки продукции. Водитель вышел из грузовика для разгрузки, далее в него сел неизвестный и скрылся.

По информации агентства, в данный момент силовые структуры допрашивают двух человек, которые могут иметь отношение к инциденту.

Сразу после трагедии ряд СМИ опубликовали сведения, что водителя поймали, но в дальнейшем эти данные не подтвердились.

"Росбалт" писал, что на водителе была балаклава. Издание отметило, что премьер-министр страны признал произошедшее терактом.

Кроме того, было опубликовано фото подозреваемого в случившемся. Его получили с камер наблюдения.

По данным агентства "Коммерсант", после случившегося территория была оцеплена.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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