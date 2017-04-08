Бесхозный фонарик возле больницы напугал ростовчан

«Днем на улице Краснодарской прохожие, заметив фонарик на земле, позвонили в полицию. Прибывшие специалисты выяснили, что фонарик не представляет опасности для людей», - сообщил сотрудник ведомства.
После взрыва фонарика возле школы №5 в четверг, ростовчане напуганы и при обнаружении бесхозных предметов незамедлительно сообщают об этом в правоохранительные органы.
В результате происшествия 6 апреля пострадал 47-летний дворник, у него оторвало правую кисть и пальцы.
Выяснилось, что взрыв организовал местный житель из-за ревности к сожительнице пострадавшего.