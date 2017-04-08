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Бесхозный фонарик возле больницы напугал ростовчан

8 апреля 2017, 11:32
Бдительные граждане сообщили в полицию об обнаружении бесхозного фонарика возле больницы №20 в Ростове-на-Дону в пятницу, рассказал RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

«Днем на улице Краснодарской прохожие, заметив фонарик на земле, позвонили в полицию. Прибывшие специалисты выяснили, что фонарик не представляет опасности для людей», - сообщил сотрудник ведомства.

После взрыва фонарика возле школы №5 в четверг, ростовчане напуганы и при обнаружении бесхозных предметов незамедлительно сообщают об этом в правоохранительные органы.

В результате происшествия 6 апреля пострадал 47-летний дворник, у него оторвало правую кисть и пальцы.

Выяснилось, что взрыв организовал местный житель из-за ревности к сожительнице пострадавшего.

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