Мужчина разбился насмерть, выпрыгнув из окна в Ростове

Инцидент произошел в доме №66 по улице Зорге в Советском районе.
"На место происшествия прибыли сотрудники полиции и следственного комитета", - рассказал сотрудник ведомства.
От полученных травм мужчина скончался. По предварительной информации, мужчина выпрыгнул из окна седьмого этажа. Причины, заставившие человека покончить с жизнью, изучают в настоящий момент следователи.
В четверг из окна многоэтажного дома по улице 2-я Краснодарская также выпал мужчина. Подобное ЧП произошло также и в пятницу на улице Красноармейская. Все выпавшие скончались на месте.