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Мужчина разбился насмерть, выпрыгнув из окна в Ростове

8 апреля 2017, 16:52
На улице Зорге в Ростове-на-Дону в субботу утром из окна многоэтажки выпал мужчина, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в доме №66 по улице Зорге в Советском районе.

"На место происшествия прибыли сотрудники полиции и следственного комитета", - рассказал сотрудник ведомства.

От полученных травм мужчина скончался. По предварительной информации, мужчина выпрыгнул из окна седьмого этажа. Причины, заставившие человека покончить с жизнью, изучают в настоящий момент следователи.

В четверг из окна многоэтажного дома по улице 2-я Краснодарская также выпал мужчина. Подобное ЧП произошло также и в пятницу на улице Красноармейская. Все выпавшие скончались на месте.

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#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия
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