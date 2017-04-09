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Posted 9 апреля 2017, 11:55

Published 9 апреля 2017, 11:55

Modified 11 сентября 2022, 08:37

Updated 11 сентября 2022, 08:37

Более 3 тысяч человек поучаствовали в забеге "Ростовское кольцо"

9 апреля 2017, 11:55
Сюжет
Новости Ростова
В воскресенье в забеге "Ростовское кольцо" приняли участие свыше трех тысяч человек, сообщает горадминистрация.

"Во время забега участники могли послушать мультимедийную экскурсию", - сказано в сообщении.

Уточняется, что горожане на одном из радио смогли послушать информацию об истории города и достопримечательностях.

Можно было выбрать дистанции от 6,5 до 38 километров.

Также работали пункты отдыха.

Кроме того, состоялись соревнования в номинациях — самая многочисленная команда и самая активная и креативная команда.

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#Спорт#Новости Ростова#Новости
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