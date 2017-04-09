Более 3 тысяч человек поучаствовали в забеге "Ростовское кольцо"

Posted 9 апреля 2017, 11:55
Published 9 апреля 2017, 11:55
Modified 11 сентября 2022, 08:37
Updated 11 сентября 2022, 08:37
"Во время забега участники могли послушать мультимедийную экскурсию", - сказано в сообщении.
Уточняется, что горожане на одном из радио смогли послушать информацию об истории города и достопримечательностях.
Можно было выбрать дистанции от 6,5 до 38 километров.
Также работали пункты отдыха.
Кроме того, состоялись соревнования в номинациях — самая многочисленная команда и самая активная и креативная команда.
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