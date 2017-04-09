Более 3 тысяч человек поучаствовали в забеге "Ростовское кольцо"

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В воскресенье в забеге "Ростовское кольцо" приняли участие свыше трех тысяч человек, сообщает горадминистрация.

"Во время забега участники могли послушать мультимедийную экскурсию", - сказано в сообщении. Уточняется, что горожане на одном из радио смогли послушать информацию об истории города и достопримечательностях. Можно было выбрать дистанции от 6,5 до 38 километров. Также работали пункты отдыха. Кроме того, состоялись соревнования в номинациях — самая многочисленная команда и самая активная и креативная команда. р1