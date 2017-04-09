Человека дважды сбили на проспекте Стачки в Ростове

Posted 9 апреля 2017, 09:44
Published 9 апреля 2017, 09:44
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Происшествие случилось у торгового центра "Сокол" в ночь с субботы на воскресенье. Очевидцы сообщают, что парня сбила машина, которая направлялась в сторону западного жилого массива. Затем пострадавший перелетел через дорожное ограждение между полосами и его во второй раз сбил автомобиль Volkswagen. Из-за резкого торможения в легковушку врезался Hyundai. Участники дорожно-транспортного происшествия решили не заявлять в полицию.
"Ни сотрудники ДПС, ни скорая помощь на место происшествия не выезжали. По данным очевидцев, парень не сильно пострадал. Его сбила машина, когда он перебегал дорогу в неустановленном месте", - отмечает сотрудник отдела пропаганды ГИБДД.