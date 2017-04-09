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Posted 9 апреля 2017, 09:44

Published 9 апреля 2017, 09:44

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Человека дважды сбили на проспекте Стачки в Ростове

9 апреля 2017, 09:44
Сотрудники дорожно-патрульной службы и скорой помощи не выезжали на место ДТП на проспекте Стачки в городе Ростове-на-Дону, где в ночь с субботы на воскресенье дважды сбили одного человека, сообщил RostovGazeta представитель отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

Происшествие случилось у торгового центра "Сокол" в ночь с субботы на воскресенье. Очевидцы сообщают, что парня сбила машина, которая направлялась в сторону западного жилого массива. Затем пострадавший перелетел через дорожное ограждение между полосами и его во второй раз сбил автомобиль Volkswagen. Из-за резкого торможения в легковушку врезался Hyundai. Участники дорожно-транспортного происшествия решили не заявлять в полицию.

"Ни сотрудники ДПС, ни скорая помощь на место происшествия не выезжали. По данным очевидцев, парень не сильно пострадал. Его сбила машина, когда он перебегал дорогу в неустановленном месте", - отмечает сотрудник отдела пропаганды ГИБДД.

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