Человека дважды сбили на проспекте Стачки в Ростове

Происшествие случилось у торгового центра "Сокол" в ночь с субботы на воскресенье. Очевидцы сообщают, что парня сбила машина, которая направлялась в сторону западного жилого массива. Затем пострадавший перелетел через дорожное ограждение между полосами и его во второй раз сбил автомобиль Volkswagen. Из-за резкого торможения в легковушку врезался Hyundai. Участники дорожно-транспортного происшествия решили не заявлять в полицию.