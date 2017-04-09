Двое погибли и двое пострадали при взрыве бытового газа в Таганроге

Posted 9 апреля 2017, 07:07
Published 9 апреля 2017, 07:07
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"Инцидент случился на улице Шаумяна. В результате пострадали две женщины в возрасте 47 и 20 лет, а также 65-летний мужчина. Одна из пострадавших скончалась в машине скорой", - сказано в сообщении.
Через некоторое время в квартире нашли тело мужчины. Его личность устанавливается. На месте случившегося работают экстренные службы. Также проверку проводит следствие.
По информации регионального УМЧС РФ, хлопок произошел в 05.20 мск. Были зафиксированы частичные разрушения стройконструкций. Местных жителей эвакуировали в пункт временного размещения.
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