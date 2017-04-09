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Квартиры на вторичном рынке Ростова-на-Дону упали в цене

9 апреля 2017, 18:02
Вторичная недвижимость в Ростове-на-Дону подешевела в 1 квартале текущего года на 2,9%, говорится в исследовании портала "Мир квартир".

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке южной столицы составила по итогам марта 3,17 миллиона рублей, что меньше на 2,9%, чем в начале года. При этом средняя стоимость квадратного метра снизилась всего на 0,1% и составила 61,7 тысячи рублей.

По величине средней стоимости "квадрата" Ростов-на-Дону занял 14 место в рейтинге крупных городов России с населением более 300 тысяч жителей.

Наибольший прирост стоимости квадратного метра на "вторичке" зафиксирован в Чите, где метр подорожал на 4,4%. Средняя стоимость квартир больше всего выросла в Тверина 4,9%. А вот наибольшая отрицательная динамика на вторичном рынке жилья была отмечена в Ставрополе, где квартиры подешевели на 5,5%.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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