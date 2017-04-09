Квартиры на вторичном рынке Ростова-на-Дону упали в цене

Наибольший прирост стоимости квадратного метра на "вторичке" зафиксирован в Чите, где метр подорожал на 4,4%. Средняя стоимость квартир больше всего выросла в Твери — на 4,9%. А вот наибольшая отрицательная динамика на вторичном рынке жилья была отмечена в Ставрополе, где квартиры подешевели на 5,5%.