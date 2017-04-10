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Posted 10 апреля 2017, 07:25

Published 10 апреля 2017, 07:25

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

ХК "Ростов" уступил команде из Смоленска во втором матче финала плей-офф

10 апреля 2017, 07:25
Ростовские "кондоры" не сумели преодолеть натиск "Славутича" во втором домашнем матче финальной серии Кубка Федерации, говорится в сообщении на сайте хоккейного клуба.

По словам главного тренера "Ростова" Григория Пантелеева, его подопечные не сумели справиться с теми скоростями, которые предложили смоленские "бобры". "Ребята очень хотели победить и бились, как могли, но им просто не хватило сил", - подчеркнул наставник "Ростова".

Матч завершился со счетом 1:3 в пользу гостей. Третья встреча состоится в среду в Смоленске. Серия продлится до четырех побед.

Напомним, что в субботу "Ростов" обыграл "бобров" со счетом 4:2. Текущий счет в финальной серии 1:1.

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