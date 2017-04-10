ХК "Ростов" уступил команде из Смоленска во втором матче финала плей-офф

Posted 10 апреля 2017, 07:25
Published 10 апреля 2017, 07:25
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
По словам главного тренера "Ростова" Григория Пантелеева, его подопечные не сумели справиться с теми скоростями, которые предложили смоленские "бобры". "Ребята очень хотели победить и бились, как могли, но им просто не хватило сил", - подчеркнул наставник "Ростова".
Матч завершился со счетом 1:3 в пользу гостей. Третья встреча состоится в среду в Смоленске. Серия продлится до четырех побед.
Напомним, что в субботу "Ростов" обыграл "бобров" со счетом 4:2. Текущий счет в финальной серии 1:1.
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