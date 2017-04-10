ХК "Ростов" уступил команде из Смоленска во втором матче финала плей-офф

По словам главного тренера "Ростова" Григория Пантелеева, его подопечные не сумели справиться с теми скоростями, которые предложили смоленские "бобры". "Ребята очень хотели победить и бились, как могли, но им просто не хватило сил", - подчеркнул наставник "Ростова".