Ростовчан осудили за серию краж, избиений людей и расстрел человека

"Было установлено, что в 2013 году в Неклиновском районе двое фигурантов избили человека и отняли у него пистолет. Далее они несколько раз выстрелили из оружия в область головы потерпевшего", - сказано в сообщении. Дальнейшая судьба мужчины не раскрывается.
Далее в этом же году в Таганроге осужденные в кафе "Старая крепость" избили пять человек и обокрали одного из них.
В 2014 году двое фигурантов пробрались в чужой дом, после чего при помощи железного прута и рукоятки пистолета избили мужчину. После этого один из осужденных избил супружескую пару.
В 2015 году было совершено разбойное нападение на предприятие. В результате травмы получили охранники и были похищены деньги.
Далее мужчины с ножом напали на продавщицу ларька. Кроме того, один из осужденных незаконно хранил ружье.
Суд приговорил обвиняемых к срокам от 4 до 13 лет заключения.
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