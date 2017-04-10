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Ростовчан осудили за серию краж, избиений людей и расстрел человека

10 апреля 2017, 17:51
В Ростовской области суд приговорил к срокам до 13 лет заключения шестерых местных жителей за избиение людей, кражи и выстрел из пистолета в человека, сообщает в понедельник региональная прокуратура.

"Было установлено, что в 2013 году в Неклиновском районе двое фигурантов избили человека и отняли у него пистолет. Далее они несколько раз выстрелили из оружия в область головы потерпевшего", - сказано в сообщении. Дальнейшая судьба мужчины не раскрывается.

Далее в этом же году в Таганроге осужденные в кафе "Старая крепость" избили пять человек и обокрали одного из них.

В 2014 году двое фигурантов пробрались в чужой дом, после чего при помощи железного прута и рукоятки пистолета избили мужчину. После этого один из осужденных избил супружескую пару.

В 2015 году было совершено разбойное нападение на предприятие. В результате травмы получили охранники и были похищены деньги.

Далее мужчины с ножом напали на продавщицу ларька. Кроме того, один из осужденных незаконно хранил ружье.

Суд приговорил обвиняемых к срокам от 4 до 13 лет заключения.

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