Ростовчан осудили за серию краж, избиений людей и расстрел человека

"Было установлено, что в 2013 году в Неклиновском районе двое фигурантов избили человека и отняли у него пистолет. Далее они несколько раз выстрелили из оружия в область головы потерпевшего", - сказано в сообщении. Дальнейшая судьба мужчины не раскрывается.