"Пьедестал", "исполин" и "мороженое" вызвали трудности в диктанте в Ростове

Слово "пьедестал" зачастую писали с твердым знаком и буквой "и" после "д". "Богатыри-исполины" оказались сыновьями некой Полины — слово написали раздельно и с большой буквы ("из Полины"). Наибольшее число ошибок традиционно вызывало написание слов с одной и двумя буквами "н".