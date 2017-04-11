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Posted 11 апреля 2017, 10:43

Published 11 апреля 2017, 10:43

Modified 1 октября, 14:34

Updated 1 октября, 14:34

"Пьедестал", "исполин" и "мороженое" вызвали трудности в диктанте в Ростове

11 апреля 2017, 10:43
Слова "пьедестал", "богатыри-исполины" и "мороженое" вызвали трудности при написании Тотального диктанта в городе Ростове-на-Дону, сообщил на пресс-конференции во вторник координатор проекта в Ростове Алексей Павловский.

При этом написание двух из трех "сложных" слов за неделю до диктанта вывесили в соцсетях и на официальном сайте.

"Слово-рекордсмен по числу отсеченных отличников — это "мороженое". Его упорно писали с двумя буквами "н", — рассказывает Павловский.

Слово "пьедестал" зачастую писали с твердым знаком и буквой "и" после "д". "Богатыри-исполины" оказались сыновьями некой Полины — слово написали раздельно и с большой буквы ("из Полины"). Наибольшее число ошибок традиционно вызывало написание слов с одной и двумя буквами "н".

Всего тотальный диктант в городе Ростове-на-Дону написали 1426 человек, 109 из них справились с заданием на "отлично".

#Общество#Новости
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