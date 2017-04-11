"Пьедестал", "исполин" и "мороженое" вызвали трудности в диктанте в Ростове

Posted 11 апреля 2017, 10:43
Published 11 апреля 2017, 10:43
Modified 1 октября, 14:34
Updated 1 октября, 14:34
При этом написание двух из трех "сложных" слов за неделю до диктанта вывесили в соцсетях и на официальном сайте.
"Слово-рекордсмен по числу отсеченных отличников — это "мороженое". Его упорно писали с двумя буквами "н", — рассказывает Павловский.
Слово "пьедестал" зачастую писали с твердым знаком и буквой "и" после "д". "Богатыри-исполины" оказались сыновьями некой Полины — слово написали раздельно и с большой буквы ("из Полины"). Наибольшее число ошибок традиционно вызывало написание слов с одной и двумя буквами "н".
Всего тотальный диктант в городе Ростове-на-Дону написали 1426 человек, 109 из них справились с заданием на "отлично".