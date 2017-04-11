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Поездка в Испанию для росиян стоит дешевле, чем в Старочеркасск - эксперт

11 апреля 2017, 18:41
Для туристов из России поездка в Испанию стоит дешевле, чем в поездка по Ростовской области на 8-10 дней, заявила заместитель председателя комитета по развитию потребительского рынка и туриндустрии союза "Торгово-промышленная палата Ростовской области" Татьяна Нечепаева.

Она не уточнила, идет ли речь о жителях области или туристах из других регионов России.

"Маршруты по области на 8-10 дней очень сложны с точки зрения цены. В Испанию поехать дешевле, чем в Ростовскую область. В Старочеркасске, в который мы часто возим туристов, обед стоит тысячу рублей", - заявила Нечепаева.

Она отметила, что тур по области на семь дней стоит порядка 45-50 тысяч рублей. "Не всегда есть бюджетное питание, бюджетное проживание", - добавила эксперт.

"Будем надеяться, что мундиаль поможет нам решить вопрос с бюджетными гостиницами", - сказал заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко.

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#Новости#Диана Юндина#Экономика
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