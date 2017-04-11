Поездка в Испанию для росиян стоит дешевле, чем в Старочеркасск - эксперт

Она не уточнила, идет ли речь о жителях области или туристах из других регионов России.
"Маршруты по области на 8-10 дней очень сложны с точки зрения цены. В Испанию поехать дешевле, чем в Ростовскую область. В Старочеркасске, в который мы часто возим туристов, обед стоит тысячу рублей", - заявила Нечепаева.
Она отметила, что тур по области на семь дней стоит порядка 45-50 тысяч рублей. "Не всегда есть бюджетное питание, бюджетное проживание", - добавила эксперт.
"Будем надеяться, что мундиаль поможет нам решить вопрос с бюджетными гостиницами", - сказал заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко.