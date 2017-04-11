Цены выросли с начала года в Ростовской области на 0,7%

Так, стоимость продовольственных и непродовольственных товаров с декабря выросла на 0,9%, платные услуги подорожали на 0,2%. Больше всего из платных услуг выросли в цене услуги физкультуры и спорта — на 2,6% с начала года, а также жилищные услуги — на 1%.