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Цены выросли с начала года в Ростовской области на 0,7%

11 апреля 2017, 13:01
В первом квартале текущего года индекс потребцен в Ростовской области достиг 100,7%, сообщается на сайте Ростовстата.

Так, стоимость продовольственных и непродовольственных товаров с декабря выросла на 0,9%, платные услуги подорожали на 0,2%. Больше всего из платных услуг выросли в цене услуги физкультуры и спортана 2,6% с начала года, а также жилищные услугина 1%.

"А вот услуги зарубежного туризма продолжают дешеветь, с начала годва средние цены на них снизились на 3,8%", - следует из сообщения ведомства.

Как сообщалось ранее, в 2016 году инфляция в Ростовской области достигла 5,2%, продовольственные товары стали дороже в среднем на 3,8%, непродовольственныена 7,2%, услугина 4,6%.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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