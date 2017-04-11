Цены выросли с начала года в Ростовской области на 0,7%

Так, стоимость продовольственных и непродовольственных товаров с декабря выросла на 0,9%, платные услуги подорожали на 0,2%. Больше всего из платных услуг выросли в цене услуги физкультуры и спорта — на 2,6% с начала года, а также жилищные услуги — на 1%.
"А вот услуги зарубежного туризма продолжают дешеветь, с начала годва средние цены на них снизились на 3,8%", - следует из сообщения ведомства.
Как сообщалось ранее, в 2016 году инфляция в Ростовской области достигла 5,2%, продовольственные товары стали дороже в среднем на 3,8%, непродовольственные — на 7,2%, услуги — на 4,6%.
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