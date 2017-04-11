Женщина-полицейский в Ростове уничтожила материалы уголовного дела

"Было установлено, что фигурантка уничтожила несколько документов из материалов уголовного дела. В них были доказательства причастности мужчины к грабежу", - сказано в сообщении.
Уточняется, что фигурантка не контролировала проведение следственных действий по делу. В результате они не проводились. Она хотела избежать дисциплинарной ответственности.
По данным полиции, подозреваемая вынесла незаконное постановление о приостановлении дознания.
В результате женщину-полицейского уволили. Ее руководителей привлекли к ответственности. Максимальное наказание по делу составляет четыре года заключения.
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