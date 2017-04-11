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Женщина-полицейский в Ростове уничтожила материалы уголовного дела

11 апреля 2017, 15:55
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении замглавы отдела дознания отдела полиции №8 по факту превышения полномочий, сообщает во вторник региональное УМВД РФ.

"Было установлено, что фигурантка уничтожила несколько документов из материалов уголовного дела. В них были доказательства причастности мужчины к грабежу", - сказано в сообщении.

Уточняется, что фигурантка не контролировала проведение следственных действий по делу. В результате они не проводились. Она хотела избежать дисциплинарной ответственности.

По данным полиции, подозреваемая вынесла незаконное постановление о приостановлении дознания.

В результате женщину-полицейского уволили. Ее руководителей привлекли к ответственности. Максимальное наказание по делу составляет четыре года заключения.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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