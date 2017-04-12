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Алексей Ковальчук задолжал банкам и дольщикам более 1 млрд руб

12 апреля 2017, 11:25
Алексей Ковальчук, который является владельцем строительной компании Red Development, по примеру Мавроди и Бернарда Мэддофа создал свою «строительную пирамиду». Компания искусственно обанкротилась и оставила миллиардные долги.

Пострадали банки и дольщики. Оказалось, что Ковальчук и не собирался платить по долгам, когда занимал чужие деньги.

«Новые известия» называют компанию Red Development одним из крупнейших застройщиков, специализирующихся на строительстве лофт-апартаментов. Компания занимала у банков большие суммы денег, которые осталась должна финансовым организациям после своего банкротства. Тысячи дольщиков были вынуждены подписать договоры купли-продажи, не регулирующиеся ФЗ-214, и были обмануты - кроме виртуальных метров семьи не получили ничего. В то же время Ковальчук купил себе дорогостоящую недвижимость в Европе.

Строительный бизнес Ковальчука создан по схеме, которую в 90-х опробовал Мавроди с «МММ». Владелец Red Development брал крупные банковские кредиты за счет еще не построенных квартир и заранее понимал, что возвращать долги не будет, поскольку займы были несоизмеримо большими, чем активы компании. Через сеть подставных предприятий Ковальчук переводил деньги в свою компанию Polair, производящую холодильное оборудование. Махинации Ковальчука сейчас проверяет Следственный комитет, который считает, что процедура банкротства компании Red Development инициирована намеренно с преступной целью - избавиться от долгов. Предприниматель пользовался изъянами в законодательстве и доверчивостью дольщиков, не знающих закон, считают в органах.

Мошенник умел пускать «пыль в глаза», пишет издание. Ковальчук играл роль состоятельного успешного бизнесмена, чтобы получить деньги от банков и дольщиков. На переговоры с банками по поводу выдачи кредитов Ковальчук приезжал на элитных автомобилях в окружении охранников и помощников, дольщиков принимал в арендованных роскошных офисах, а коллегам говорил, что у них с Дональдом Трампом много общего - в прошлом американский президент четыре раза становился банкротом.

Что-то добиться от мошенника смогли только те кредиторы, которые теряли терпение и грозили уголовным делом. Впрочем, сейчас на бизнесмена заведено уже три таких дела. Создатель “строительной пирамиды” задолжал Промсвязьбанку и Локо-Банку больше миллиарда рублей.

Что касается финансовых организаций, то они будут делать все, чтобы добиться личного банкротства Ковальчука. Это позволит банкам и дольщикам рассчитывать на выплату долгов за счет продажи заграничной недвижимости бизнесмена. Кроме того, после личного банкротства Ковальчука можно будет привлечь к суду по статье за мошенничество. Но создатель пирамиды явно не намерен платить по долгам - он собирает штат юристов, чтобы избежать правосудия.

Ковальчук напомнил журналистам издания Бернарда Мэддофа, который за создание финансовой пирамиды получил 150 лет тюрьмы.

#Желтые новости#Светлана Павлова
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