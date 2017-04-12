Алексей Ковальчук задолжал банкам и дольщикам более 1 млрд руб

Строительный бизнес Ковальчука создан по схеме, которую в 90-х опробовал Мавроди с «МММ». Владелец Red Development брал крупные банковские кредиты за счет еще не построенных квартир и заранее понимал, что возвращать долги не будет, поскольку займы были несоизмеримо большими, чем активы компании. Через сеть подставных предприятий Ковальчук переводил деньги в свою компанию Polair, производящую холодильное оборудование. Махинации Ковальчука сейчас проверяет Следственный комитет, который считает, что процедура банкротства компании Red Development инициирована намеренно с преступной целью - избавиться от долгов. Предприниматель пользовался изъянами в законодательстве и доверчивостью дольщиков, не знающих закон, считают в органах.