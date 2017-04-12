Финансирование экологических проектов в Ростовской области выросло вдвое

"Объем финансирования экологических мероприятий увеличится с 1,4 миллиарда рублей до 2,9 миллиарда", - сообщил Урбан. Он отметил, что инвестиции при этом увеличатся с 1,3 до 2 миллиардов. "Самое главное, что проекты поддерживаются инвестиционными деньгами", - добавил министр.