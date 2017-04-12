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Финансирование экологических проектов в Ростовской области выросло вдвое

12 апреля 2017, 13:41
Объем финансирования экологических мероприятий вырос вдвое - до 2,9 миллиарда рублей, заявил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Геннадий Урбан.

В среду на заседании правительства Ростовской области было принято решение об изменении регионального плана Года экологии.

"Объем финансирования экологических мероприятий увеличится с 1,4 миллиарда рублей до 2,9 миллиарда", - сообщил Урбан. Он отметил, что инвестиции при этом увеличатся с 1,3 до 2 миллиардов. "Самое главное, что проекты поддерживаются инвестиционными деньгами", - добавил министр.

Количество экологических проектов за три месяца выросло на 33 - до 100. Самыми значимыми Урбан назвал завод по обработке медицинских отходов, исследование Южным федеральным университетом Азово-Черноморского бассейна и проект "Марс", который будет производить корма для животных, используя отходы предприятий области.

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#Новости#Диана Юндина#Общество
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