Организаторов диктанта поблагодарили за его проведение после теракта

"К одной из работ в Санкт-Петербурге была сделана приписка с благодарностью за организацию и проведение Тотального диктанта, несмотря на недавние теракты в городе. Акция дала уверенность людям в том, что, несмотря ни на что, жизнь продолжается", — говорит Дружинина.