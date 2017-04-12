Организаторов диктанта поблагодарили за его проведение после теракта

Posted 12 апреля 2017, 07:31
Published 12 апреля 2017, 07:31
Modified 1 октября, 15:39
Updated 1 октября, 15:39
"К одной из работ в Санкт-Петербурге была сделана приписка с благодарностью за организацию и проведение Тотального диктанта, несмотря на недавние теракты в городе. Акция дала уверенность людям в том, что, несмотря ни на что, жизнь продолжается", — говорит Дружинина.
Теракт в питерском метро произошел в понедельник, 3 апреля. Погибли 14 человек, порядка 50 человек получили ранения. Следственный комитет установил, что террористом-смертником был 22-летний Акбаржон Джалилов.