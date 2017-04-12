Полпредство в ЮФО взяло на постоянный контроль расселение аварийных домов

"Я хотел бы, чтобы вы ежемесячно присылали короткий отчет о проблемных вопросах, которые возникают при реализации проекта", – заявил он.
Также Гурба выразил пожелание, чтобы как можно больше проблемных вопросов озвучивалось в докладах глав регионов.
Целевая федеральная программа расселения из аварийных домов по плану должна завершиться к 1 сентября 2017 года, добавил он.
К наиболее распространенным нарушениям в сфере расселения граждан из аварийных домов относятся низкое качество предоставляемого жилья, несоблюдение условий заключенных контрактов, срыв сроков выполнения программы расселения людей, задержки сноса старых зданий, неполный учет всех ветхих домов, неосвоение выделенных бюджетных средств, а также факты хищения денег, перечислил исполняющий обязанности начальника управления Генеральной прокуратуры России по ЮФО Константин Сомов.