rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Полпредство в ЮФО взяло на постоянный контроль расселение аварийных домов

12 апреля 2017, 17:34
Собирать ежемесячные отчеты от властей каждого региона ЮФО о реализации программы расселения из аварийного жилья предложил заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир Гурба.

"Я хотел бы, чтобы вы ежемесячно присылали короткий отчет о проблемных вопросах, которые возникают при реализации проекта", – заявил он.

Также Гурба выразил пожелание, чтобы как можно больше проблемных вопросов озвучивалось в докладах глав регионов.

Целевая федеральная программа расселения из аварийных домов по плану должна завершиться к 1 сентября 2017 года, добавил он.

К наиболее распространенным нарушениям в сфере расселения граждан из аварийных домов относятся низкое качество предоставляемого жилья, несоблюдение условий заключенных контрактов, срыв сроков выполнения программы расселения людей, задержки сноса старых зданий, неполный учет всех ветхих домов, неосвоение выделенных бюджетных средств, а также факты хищения денег, перечислил исполняющий обязанности начальника управления Генеральной прокуратуры России по ЮФО Константин Сомов.

Материалы по теме
Несколько школ в Шахтах находятся в аварийном состоянии Жившие в аварийном доме ростовчане не могли получить законное жилье
#Новости#Анастасия Жирнякова#Общество
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00