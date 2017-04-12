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Прокуратура проверит информацию об избившем женщину налоговике в Ростове

12 апреля 2017, 11:38
В прокуратуру Кировского района города Ростов-на-Дону переданы материалы по делу сотрудника налоговой службы, избившему работницу бара в субботу вечером, сообщила RostovGazeta старший помощник прокурора по региону Елизавета Комахидзе.

"Во время задержания мужчина сначала говорил о том, что нигде не работает, позже он все же признался, что является инспектором налоговой службы", - прокомментировала Комахидзе.

В УФНС по Ростовской области направлен запрос о подтверждении слов задержанного. Ответ сотрудники прокуратуры еще не получили. В региональной налоговой службе сообщили о том, что мужчина ранее работал в ведомстве. Однако на момент совершения преступления он уволился.

В субботу вечером в бар Heaven ворвался 25-летний парень и избил гардеробщицу горшком с цветком. Пострадавшая госпитализирована с черепно-мозговой травмой. Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.

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