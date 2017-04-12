Ростовчане просят принять закон об ограничении точечной застройки

"Нужно определить минимальное число парковочных мест у новых домов в зависимости от числа квартир. Иначе водителям авто приходится парковаться на газонах", - сказано в сообщении.
Также ростовчанин попросил определить минимальную придворовую территорию. Он предложил запретить строительство многоквартирного дома на месте частного домовладения.
"Нужно обязать застройщика получать согласие определенного числа жителей домов, которые находятся рядом", - говорится в сообщении.
Автор призвал запретить строительство в парках и местах, где люди привыкли гулять с детьми.
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