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Ростовчане просят принять закон об ограничении точечной застройки

12 апреля 2017, 14:51
Житель Ростова-на-Дону предложил на законодательном уровне ввести ограничения, которые будут касаться точечной застройки в городе, обращение появилось в сервисе "Активный ростовчанин".

"Нужно определить минимальное число парковочных мест у новых домов в зависимости от числа квартир. Иначе водителям авто приходится парковаться на газонах", - сказано в сообщении.

Также ростовчанин попросил определить минимальную придворовую территорию. Он предложил запретить строительство многоквартирного дома на месте частного домовладения.

"Нужно обязать застройщика получать согласие определенного числа жителей домов, которые находятся рядом", - говорится в сообщении.

Автор призвал запретить строительство в парках и местах, где люди привыкли гулять с детьми.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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