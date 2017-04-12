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Скорую снова вызвали в суд Ростова для главы "Ванта"

12 апреля 2017, 16:16
Скорую помощь пришлось вновь вызывать в суд в Ростове-на-Дону для смертельно больного главы концерна "Вант", которого обвиняют в хищении средств дольщиков, передает корреспондент RostovGazeta из зала суда.

Валерия Чабанова подозревают в хищении у дольщиков порядка 300 миллионов рублей, полученных по договору долевого участия на строительство пяти многоквартирных домов в городе Ростове-на-Дону. Он находится под стражей с онкологическим заболеванием. На заседание в феврале ему также вызывали скорую помощь.

На заседание суда в среду Чабанова привез медработник из СИЗО, который сопровождает подсудимого постоянно во время заседания.

Адвокаты предпринимателя заявили ходатайство об отводе судьи из-за повторного отказа допросить онколога, который должен был дать показания о состоянии здоровья Чабанова

Судья в свою очередь потребовал допроса подсудимого. В ответ на это Чабанов заявил, что не может говорить, так как чувствует себя плохо с ночи. Фельдшер подтвердил, что ему перед выездом вкололи обезболивающие, но заявил, что противопоказаний для участия в процессе нет.

Следствие полагает, что подсудимый, будучи председателем совета директоров ОАО "Строительный концерн "Вант", осуществлял фактическое руководство компаниями-застройщиками ООО "Донквартстрой", ООО "Мария", ООО "Регион-Металл" и агентством недвижимости "Вант". Ранее директоров этих компаний уже осудили по предпринимательской статье, самым высоким наказанием был штраф.

#Новости#Наталья Филимонова#Политика
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