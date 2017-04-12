Скорую снова вызвали в суд Ростова для главы "Ванта"

Судья в свою очередь потребовал допроса подсудимого. В ответ на это Чабанов заявил, что не может говорить, так как чувствует себя плохо с ночи. Фельдшер подтвердил, что ему перед выездом вкололи обезболивающие, но заявил, что противопоказаний для участия в процессе нет.