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Текст из описок россиян во время Тотального диктанта появится в сети

12 апреля 2017, 10:37
Организаторы Тотального диктанта планируют собрать со всех регионов наиболее смешные описки россиян в единый текст и разместить его на официальном сайте акции, рассказала на пресс-конференции во вторник член экспертного совета акции Кира Дружинина.

"Слова, которые встречаются в диктанте, не всегда хорошо воспринимаются на слух. На сайте Тотального диктанта появится текст, полностью состоящий из описок и ошибок россиян", — говорит она.

Организаторы диктанта поделились одном из перлов. Оригинальное предложение в тексте Тотального диктанта звучит так: "На рынке торговали бараниной приехавшие из глубинки буряты в традиционных синих халатах и прохаживались женщины в музейных сарафанах". А так эту фразу услышал участник Тотального диктанта: "В Нарынке торговали баранами приехавшие из глубин кибуряты в традиционных синих халатах, и прокрашенные женщины в музейных целлофанах".

Тотальный диктант в Ростове написали 1426 человек, 109 из них - на пятерку. В прошлом году при почти равном числе участников оценок на "отлично" было только пять.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Общество
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