Текст из описок россиян во время Тотального диктанта появится в сети

Организаторы диктанта поделились одном из перлов. Оригинальное предложение в тексте Тотального диктанта звучит так: "На рынке торговали бараниной приехавшие из глубинки буряты в традиционных синих халатах и прохаживались женщины в музейных сарафанах". А так эту фразу услышал участник Тотального диктанта: "В Нарынке торговали баранами приехавшие из глубин кибуряты в традиционных синих халатах, и прокрашенные женщины в музейных целлофанах".