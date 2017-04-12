Текст из описок россиян во время Тотального диктанта появится в сети

"Слова, которые встречаются в диктанте, не всегда хорошо воспринимаются на слух. На сайте Тотального диктанта появится текст, полностью состоящий из описок и ошибок россиян", — говорит она.
Организаторы диктанта поделились одном из перлов. Оригинальное предложение в тексте Тотального диктанта звучит так: "На рынке торговали бараниной приехавшие из глубинки буряты в традиционных синих халатах и прохаживались женщины в музейных сарафанах". А так эту фразу услышал участник Тотального диктанта: "В Нарынке торговали баранами приехавшие из глубин кибуряты в традиционных синих халатах, и прокрашенные женщины в музейных целлофанах".
Тотальный диктант в Ростове написали 1426 человек, 109 из них - на пятерку. В прошлом году при почти равном числе участников оценок на "отлично" было только пять.