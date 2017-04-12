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Ученые нашли в мозгу человека "центр честности"

12 апреля 2017, 03:19
Специалисты из Цюриха заявили, что при стимулировании некоторых зон мозга человек будет склонен совершать честные поступки в ущерб корыстным целям, сообщает "Российская газета".

"Был проведен эксперимент, в ходе которого участники бросали игральные кубики. При определенном результате они могли получить деньги. Полученные данные они самостоятельно должны были внести в компьютер", - сказано в сообщении.

Выяснилось, что были те, кто ни разу не обманул. Часть участников несколько раз вносила неверные сведения. Однако 8% испытуемых врали всегда.

Далее ученые воздействовали на специальные зоны мозга. Получилось, что те, кто обманывал иногда, стали врать меньше. Однако поведение тех, кто делал это всегда, не изменилось.

Уточняется, что стимуляция помогла тем, кто испытывал моральный конфликт.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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