Ученые нашли в мозгу человека "центр честности"

"Был проведен эксперимент, в ходе которого участники бросали игральные кубики. При определенном результате они могли получить деньги. Полученные данные они самостоятельно должны были внести в компьютер", - сказано в сообщении.
Выяснилось, что были те, кто ни разу не обманул. Часть участников несколько раз вносила неверные сведения. Однако 8% испытуемых врали всегда.
Далее ученые воздействовали на специальные зоны мозга. Получилось, что те, кто обманывал иногда, стали врать меньше. Однако поведение тех, кто делал это всегда, не изменилось.
Уточняется, что стимуляция помогла тем, кто испытывал моральный конфликт.
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