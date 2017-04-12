В Крыму жителей аварийного дома переселили в лабораторию, украв 9 млн руб

"В Республике Крым было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления в отношении должностных лиц администрации сельского поселения, которые с нарушениями законодательства распорядились находящимися в муниципальной собственности зданием лаборатории, выданном за пригодное к заселению жилье, что привело к незаконному использованию бюджетных средств в сумме фактически 9 миллионов рублей, выделенных на реализацию программы", – рассказал он.