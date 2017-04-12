В Крыму жителей аварийного дома переселили в лабораторию, украв 9 млн руб

Posted 12 апреля 2017, 13:50
Published 12 апреля 2017, 13:50
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"В Республике Крым было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления в отношении должностных лиц администрации сельского поселения, которые с нарушениями законодательства распорядились находящимися в муниципальной собственности зданием лаборатории, выданном за пригодное к заселению жилье, что привело к незаконному использованию бюджетных средств в сумме фактически 9 миллионов рублей, выделенных на реализацию программы", – рассказал он.
Были зафиксированы и пресечены факты хищения средств, выделенных на реализацию мероприятий по расселению жителей аварийных домов, и в некоторых других регионах ЮФО, добавил Сомов.