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Posted 12 апреля 2017, 13:50

Published 12 апреля 2017, 13:50

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

В Крыму жителей аварийного дома переселили в лабораторию, украв 9 млн руб

12 апреля 2017, 13:50
Правоохранители выявили факт хищения 9 миллионов рублей при переселении жителей Крыма из аварийного жилья, сообщил исполняющий обязанности начальника управления Генеральной прокуратуры России по ЮФО Константин Сомов.

"В Республике Крым было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления в отношении должностных лиц администрации сельского поселения, которые с нарушениями законодательства распорядились находящимися в муниципальной собственности зданием лаборатории, выданном за пригодное к заселению жилье, что привело к незаконному использованию бюджетных средств в сумме фактически 9 миллионов рублей, выделенных на реализацию программы", – рассказал он.

Были зафиксированы и пресечены факты хищения средств, выделенных на реализацию мероприятий по расселению жителей аварийных домов, и в некоторых других регионах ЮФО, добавил Сомов.

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