Число ДТП на федеральных трассах Ростовской области выросло в марте на 23%

Количество аварий на федеральных трассах Ростовской области в марте текущего года выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило региональное правительство.

"В марте 2017 года на дорогах федерального значения, находящихся на территории региона, произошло 117 аварий, тогда как годом ранее их количество равнялось 95", - сказано в сообщении. Кроме того, увеличилось количество аварий, произошедших по вине водителей автобусов и грузовых автомобилей, на 7% и 11% соответственно. Вместе с тем, общее количество ДТП в регионе снизилось в марте на 7%. р3