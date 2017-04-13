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Posted 13 апреля 2017, 09:12

Published 13 апреля 2017, 09:12

Modified 1 октября, 13:34

Updated 1 октября, 13:34

Число ДТП на федеральных трассах Ростовской области выросло в марте на 23%

13 апреля 2017, 09:12
Количество аварий на федеральных трассах Ростовской области в марте текущего года выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило региональное правительство.

"В марте 2017 года на дорогах федерального значения, находящихся на территории региона, произошло 117 аварий, тогда как годом ранее их количество равнялось 95", - сказано в сообщении.

Кроме того, увеличилось количество аварий, произошедших по вине водителей автобусов и грузовых автомобилей, на 7% и 11% соответственно.

Вместе с тем, общее количество ДТП в регионе снизилось в марте на 7%.

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