Число ДТП на федеральных трассах Ростовской области выросло в марте на 23%

Posted 13 апреля 2017, 09:12
Published 13 апреля 2017, 09:12
Modified 1 октября, 13:34
Updated 1 октября, 13:34
"В марте 2017 года на дорогах федерального значения, находящихся на территории региона, произошло 117 аварий, тогда как годом ранее их количество равнялось 95", - сказано в сообщении.
Кроме того, увеличилось количество аварий, произошедших по вине водителей автобусов и грузовых автомобилей, на 7% и 11% соответственно.
Вместе с тем, общее количество ДТП в регионе снизилось в марте на 7%.
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