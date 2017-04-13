До 2020 года в Ростовской области создадут схему отбора детей в спорт

"Отбирать в школах детей по необходимым нам параметрам мы не можем, здоровье – это личная информация, и она закрыта. Возникает проблема отбора: тренеры начинают работать с теми, кто сам пришел", – рассказал он.
Но если в футбол стоит очередь, то в греблю и многие другие виды спорта никто не приходит сам, только если родители не гребцы, констатировал спикер.
"Мы собираемся отбирать нужных нам детей в гребцов, опираясь на необходимые нам нормативы и нормативы ГТО", – разъяснил Аракелян.
По мнению министра, дети-чемпионы растут в селах и хуторах.
"В селе они дышат воздухом, купаются в чистых речках и пьют молоко", – аргументировал он.
Для тренировок таких детей 2 ростовских интерната планируется переквалифицировать в спортивные, чтобы ученикам не приходилось добираться из села в город, преодолевая значительные расстояния, что зачастую малореально, добавил спикер.