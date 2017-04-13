Реестр проверенных НКО создадут в Ростовской области

Кроме того, Исаева озвучила еще несколько предложений: о создании некой единой площадки для встречи различных НКО, нуждающихся в финансировании, с бизнесом, нуждающемся в идеях; о еженедельных публикациях в СМИ информации о деятельности различных НКО; а также о разделении НКО на крупные сегменты по направлениям их деятельности в целях облегчения нахождения организации в нужной сфере для инвесторов.