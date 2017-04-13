Реестр проверенных НКО создадут в Ростовской области

Posted 13 апреля 2017, 07:41
Published 13 апреля 2017, 07:41
Modified 1 октября, 15:24
Updated 1 октября, 15:24
"В имеющихся условиях ограниченных ресурсов появилась идея создания реестра исполнителей общественно-полезных услуг, чтобы граждане, которые хотят поддержать тот или иной проект, могли получать некую гарантию того, что это организация проверенная и работает на благо общества, действительно решая сложные проблемы в той или иной области", – рассказала она.
Кроме того, Исаева озвучила еще несколько предложений: о создании некой единой площадки для встречи различных НКО, нуждающихся в финансировании, с бизнесом, нуждающемся в идеях; о еженедельных публикациях в СМИ информации о деятельности различных НКО; а также о разделении НКО на крупные сегменты по направлениям их деятельности в целях облегчения нахождения организации в нужной сфере для инвесторов.
Главный специалист отдела по работе с НКО и взаимодействию с экспертным сообществом управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Андрей Грибанов посетовал на то, что отсутствует система оценки полезности НКО для общества, согласно которой финансы могли бы распределяться изначально в приоритетных направлениях.
"Сейчас в области более 4,5 тысячи зарегистрированных организаций, и неизвестно сколько еще есть активистов незарегистрированных. Но меняется не более 30% энтузиастов, новые люди не приходят в сферу, остальные 70% из года в год те же", – пояснил он.
У некоммерческих организаций, функционирующих в России, на сегодняшний день существует много нерешенных проблем, подытожил Грибанов.
Согласно российскому законодательству, сейчас на НКО должно идти не менее 10% областного бюджета.