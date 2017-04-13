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Posted 13 апреля 2017, 07:41

Published 13 апреля 2017, 07:41

Modified 1 октября, 15:24

Updated 1 октября, 15:24

Реестр проверенных НКО создадут в Ростовской области

13 апреля 2017, 07:41
В Ростовской области могут создать реестр проверенных некоммерческих организаций (НКО) для упрощения системы их финансирования, сообщила член Общественной палаты Кристина Исаева.

"В имеющихся условиях ограниченных ресурсов появилась идея создания реестра исполнителей общественно-полезных услуг, чтобы граждане, которые хотят поддержать тот или иной проект, могли получать некую гарантию того, что это организация проверенная и работает на благо общества, действительно решая сложные проблемы в той или иной области", – рассказала она.

Кроме того, Исаева озвучила еще несколько предложений: о создании некой единой площадки для встречи различных НКО, нуждающихся в финансировании, с бизнесом, нуждающемся в идеях; о еженедельных публикациях в СМИ информации о деятельности различных НКО; а также о разделении НКО на крупные сегменты по направлениям их деятельности в целях облегчения нахождения организации в нужной сфере для инвесторов.

Главный специалист отдела по работе с НКО и взаимодействию с экспертным сообществом управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Андрей Грибанов посетовал на то, что отсутствует система оценки полезности НКО для общества, согласно которой финансы могли бы распределяться изначально в приоритетных направлениях.

"Сейчас в области более 4,5 тысячи зарегистрированных организаций, и неизвестно сколько еще есть активистов незарегистрированных. Но меняется не более 30% энтузиастов, новые люди не приходят в сферу, остальные 70% из года в год те же", – пояснил он.

У некоммерческих организаций, функционирующих в России, на сегодняшний день существует много нерешенных проблем, подытожил Грибанов.

Согласно российскому законодательству, сейчас на НКО должно идти не менее 10% областного бюджета.

#Общество#Новости
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