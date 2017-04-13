Ростовская область вошла в тройку регионов-лидеров по продажам е-ОСАГО

По этому объему реализованных электронных полисов Ростовская область стала третьей среди российских регионов. Первое место с показателем 66,1 договоров е-ОСАГО занял Краснодарский край, на втором месте оказалась Волгоградская область, где с начала года было продано 34,7 тысячи е-полисов.