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Ростовская область вошла в тройку регионов-лидеров по продажам е-ОСАГО

13 апреля 2017, 18:08
За три месяца в Ростовской области было продано свыше 33,3 тысячи полисов ОСАГО посредством сети Интернет, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).

По этому объему реализованных электронных полисов Ростовская область стала третьей среди российских регионов. Первое место с показателем 66,1 договоров е-ОСАГО занял Краснодарский край, на втором месте оказалась Волгоградская область, где с начала года было продано 34,7 тысячи е-полисов.

По словам начальника Южного ГУ Банка России Олега Киселева, наибольший объем продаж е-ОСАГО приходится на южные регионы, где наблюдались сложности с доступностью обязательного автострахования. "Автовладельцы получили возможность купить страховку без огромных очередей, необоснованных отказов и навязывания дополнительных услуг", - подчеркнул он.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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