У донской молодежи остается высоким риск приобщения к наркотикам – эксперты

"Прежде всего речь идет о таких легкодоступных наркотиках, как марихуана, спайс и соль", - сказано в сообщении.
Отмечается, что высокий риск сохраняется из-за уверенности молодежи в безвредности употребляемых наркотических веществ, наличия друзей и знакомых, употребляющих наркотики, а также из-за большого количества доступной информации.
В то же время интернет служит механизмом распространения в большей мере синтетических наркотиков, основная часть которых приобретается именно через сеть.
Исследование проводили специалисты южного филиала всероссийского центра изучения общественного мнения в период с 19 ноября по 2 декабря прошлого года.
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