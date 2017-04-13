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У донской молодежи остается высоким риск приобщения к наркотикам – эксперты

13 апреля 2017, 14:41
Потенциал приобщения молодежи Ростовской области к употреблению наркотиков оценивается как крайне высокий, следует из сообщения регионального правительства.

"Прежде всего речь идет о таких легкодоступных наркотиках, как марихуана, спайс и соль", - сказано в сообщении.

Отмечается, что высокий риск сохраняется из-за уверенности молодежи в безвредности употребляемых наркотических веществ, наличия друзей и знакомых, употребляющих наркотики, а также из-за большого количества доступной информации.

В то же время интернет служит механизмом распространения в большей мере синтетических наркотиков, основная часть которых приобретается именно через сеть.

Исследование проводили специалисты южного филиала всероссийского центра изучения общественного мнения в период с 19 ноября по 2 декабря прошлого года.

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