В Таганроге 40 жителей дома, где произошел взрыв, получили выплаты

Posted 13 апреля 2017, 08:21
Published 13 апреля 2017, 08:21
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"Началось составление списков пострадавших. В среду стартовала выплата компенсаций", - сказано в сообщении.
Уточняется, что 40 горожан получили по 5 тысяч рублей. Эти деньги может получить каждый, кто находился в доме в момент инцидента.
Также жильцы 14 квартир получат выплаты за потерю имущества.
Местным жителям разрешили забирать свои вещи из квартир. Был открыт склад, где они их могут хранить.
Напомним, из-за взрыва погибли два человека. Также пострадали несколько квартир.
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