rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 апреля 2017, 08:21

Published 13 апреля 2017, 08:21

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

В Таганроге 40 жителей дома, где произошел взрыв, получили выплаты

13 апреля 2017, 08:21
В Таганроге Ростовской области первые 40 жителей дома, где произошел взрыв газа, получили компенсации, сообщает горадминистрация.

"Началось составление списков пострадавших. В среду стартовала выплата компенсаций", - сказано в сообщении.

Уточняется, что 40 горожан получили по 5 тысяч рублей. Эти деньги может получить каждый, кто находился в доме в момент инцидента.

Также жильцы 14 квартир получат выплаты за потерю имущества.

Местным жителям разрешили забирать свои вещи из квартир. Был открыт склад, где они их могут хранить.

Напомним, из-за взрыва погибли два человека. Также пострадали несколько квартир.

р1

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика