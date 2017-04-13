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Вода в Темернике равнозначна неочищенным сточным водам – эксперты

13 апреля 2017, 12:42
Анализ воды в Темернике в Ростове-на-Дону показал, что степень ее загрязнения относит водоем к категории неочищенных сточных вод, сообщил Азовский НИИ рыбного хозяйства.

"Воду на анализ взяли после очередного сброса нечистот в районе ЖК "Суворовский"", - сказано в сообщении.

Результаты анализов показали, что в реке повышен уровень химического потребления и биохимического потребления кислорода, полученные показатели превышают норму более чем в 100 раз, что характерно для неочищенных сточных вод. Такой уровень показателей говорит о загрязнении реки сложноокисляемыми веществами органического и неорганического происхождения.

Кроме того, в Темернике уровень концентрации нефтепродуктов превышает допустимый более чем в 20 раз. Также эксперты обнаружили в речной воде повышенное содержание железа, марганца, меди и полихлорбифенилов.

Отмечается, что результаты анализов показали непригодность Темерника для обитания любых видов биоресурсов.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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