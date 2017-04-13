Вода в Темернике равнозначна неочищенным сточным водам – эксперты

Результаты анализов показали, что в реке повышен уровень химического потребления и биохимического потребления кислорода, полученные показатели превышают норму более чем в 100 раз, что характерно для неочищенных сточных вод. Такой уровень показателей говорит о загрязнении реки сложноокисляемыми веществами органического и неорганического происхождения.