Вода в Темернике равнозначна неочищенным сточным водам – эксперты

"Воду на анализ взяли после очередного сброса нечистот в районе ЖК "Суворовский"", - сказано в сообщении.
Результаты анализов показали, что в реке повышен уровень химического потребления и биохимического потребления кислорода, полученные показатели превышают норму более чем в 100 раз, что характерно для неочищенных сточных вод. Такой уровень показателей говорит о загрязнении реки сложноокисляемыми веществами органического и неорганического происхождения.
Кроме того, в Темернике уровень концентрации нефтепродуктов превышает допустимый более чем в 20 раз. Также эксперты обнаружили в речной воде повышенное содержание железа, марганца, меди и полихлорбифенилов.
Отмечается, что результаты анализов показали непригодность Темерника для обитания любых видов биоресурсов.
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