ХК "Ростов" одержал третью победу в финале Кубка Федерации

Posted 14 апреля 2017, 08:20
Published 14 апреля 2017, 08:20
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Таким образом счет в серии составил 3:1 в пользу ростовчан. Напомним, что финальная серия продлится до 4 побед одного из соперников.
По словам главного тренера "Ростова" Григория Пантелеева, в первой половине матча его подопечные полностью контролировали ситуацию на льду, а потом, видимо сказалась усталость. Однако выстоять натиск смолян удалось во многом благодаря вратарю "кондоров" Сергею Горелову.
Игра завершилась со счетом 1:2, а "Ростову" остался один шаг до победы в Кубке Федерации.
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