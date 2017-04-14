ХК "Ростов" одержал третью победу в финале Кубка Федерации

По словам главного тренера "Ростова" Григория Пантелеева, в первой половине матча его подопечные полностью контролировали ситуацию на льду, а потом, видимо сказалась усталость. Однако выстоять натиск смолян удалось во многом благодаря вратарю "кондоров" Сергею Горелову.