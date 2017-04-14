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Posted 14 апреля 2017, 08:20

Published 14 апреля 2017, 08:20

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

ХК "Ростов" одержал третью победу в финале Кубка Федерации

14 апреля 2017, 08:20
Ростовские "кондоры" вновь обыграли в Смоленске команду "Славутич" в финальной серии плей-офф, говорится в сообщении хоккейного клуба.

Таким образом счет в серии составил 3:1 в пользу ростовчан. Напомним, что финальная серия продлится до 4 побед одного из соперников.

По словам главного тренера "Ростова" Григория Пантелеева, в первой половине матча его подопечные полностью контролировали ситуацию на льду, а потом, видимо сказалась усталость. Однако выстоять натиск смолян удалось во многом благодаря вратарю "кондоров" Сергею Горелову.

Игра завершилась со счетом 1:2, а "Ростову" остался один шаг до победы в Кубке Федерации.

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