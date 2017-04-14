Сотню подлинников Дали привезут в Ростов на выставку

Posted 14 апреля 2017, 14:33
Published 14 апреля 2017, 14:33
Modified 1 октября, 14:05
Updated 1 октября, 14:05
"Выставка пройдет с 5 по 15 мая в "Донэскпоцентре", - сказано в сообщении.
В преддверии выставки в Ростове объявили конкурс на самое эпатажное фото или видео в стиле Дали #СнимиДали. Для участия необходимо снимок или видео разместить в своем аккаунте в соцсетях с указанным хештегом.
Награждение победителей, которых будут определять по количеству лайков, пройдет 11 мая на праздновании дня рождения Дали в выставочном комплексе.
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