rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 апреля 2017, 14:33

Published 14 апреля 2017, 14:33

Modified 1 октября, 14:05

Updated 1 октября, 14:05

Сотню подлинников Дали привезут в Ростов на выставку

14 апреля 2017, 14:33
Выставка "Арт-Ростов", на которой покажут 100 подлинных картин Сальвадора Дали, пройдет в Ростове-на-Дону, сообщается в группе выставочного комплекса "Донэкспоцентр" "ВКонтакте".

"Выставка пройдет с 5 по 15 мая в "Донэскпоцентре", - сказано в сообщении.

В преддверии выставки в Ростове объявили конкурс на самое эпатажное фото или видео в стиле Дали #СнимиДали. Для участия необходимо снимок или видео разместить в своем аккаунте в соцсетях с указанным хештегом.

Награждение победителей, которых будут определять по количеству лайков, пройдет 11 мая на праздновании дня рождения Дали в выставочном комплексе.

р3

#Культура#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика