rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 апреля 2017, 16:33

Published 15 апреля 2017, 16:33

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Кудряшов из ФК "Ростов" получил перелом носа из-за удара игрока ЦСКА

15 апреля 2017, 16:33
Игрок футбольного клуба "Ростов" Федор Кудряшов получил перелом носовой перегородки в матче против ЦСКА, сообщается на сайте ростовской команды.

"Кудряшов получил перелом из-за удара Витиньо. Этот инцидент остался без внимания судьи", - сказано в сообщении.

Уточняется, что "Ростов" играл в меньшинстве и у соперника было преимущество.

Инцидент случился под конец игры. Во время борьбы за мяч Кудряшов получил травму. Далее он возмущался, что судья проигнорировал этот момент.

Матч состоялся в воскресенье и завершился со счетом 0:0.

р1

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика