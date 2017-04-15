Кудряшов из ФК "Ростов" получил перелом носа из-за удара игрока ЦСКА

Posted 15 апреля 2017, 16:33
Published 15 апреля 2017, 16:33
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"Кудряшов получил перелом из-за удара Витиньо. Этот инцидент остался без внимания судьи", - сказано в сообщении.
Уточняется, что "Ростов" играл в меньшинстве и у соперника было преимущество.
Инцидент случился под конец игры. Во время борьбы за мяч Кудряшов получил травму. Далее он возмущался, что судья проигнорировал этот момент.
Матч состоялся в воскресенье и завершился со счетом 0:0.
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