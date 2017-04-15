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Posted 15 апреля 2017, 17:05

Published 15 апреля 2017, 17:05

Modified 1 октября, 13:47

Updated 1 октября, 13:47

РПЦ Ростова отказывается комментировать действия диакона-стриптизера

15 апреля 2017, 17:05
Поведение служителя Старо-Покровского храма Ростова-на-Дону Виктора Свистунова, который, по данным СМИ, станцевал в ночном клубе в одних трусах, региональное РПЦ отказывается комментировать, сообщил RostovGazeta пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.

«Христос Воскресе. Это единственный комментарий, который я могу вам дать», - сказал Петровский.

Также представитель ростовской епархии добавил, что Свистунов объяснил свое поведение в своем посту в социальных сетях.

По словам диакона, это вовсе не он танцевал в ночном клубе в Ростове. Неизвестно, кто и зачем решил опорочить честь священнослужителя. Сам Свистунов также написал, что уже появился человек, который присутствует на фото. Однако, разыскать настоящего танцора журналистам пока не удается. Свистунов кроме того, что является служителем Старо-Покровского храма, также преподает в ДГТУ предмет «Основы нравственности». Студенты диакона отстаивают честное имя своего преподавателя в соцсетях.

«Виктор Васильевич! Вы добрый отзывчивый человек, нам в обществе нужно побольше таких как вы. Дай Бог вам здоровья и терпения, мы с вами!», - пишет Андрей Трофименко.

В СМИ появились фотографии мужчины в одном из ночных клубов. Молодой человек, похожий на Виктора Свистунова, со спущенными штанами танцует с девушкой. Тема получила широкий резонанс, однако от комментариев пока отказывается сам диакон, а также представители ростовского РПЦ.

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