РПЦ Ростова отказывается комментировать действия диакона-стриптизера

По словам диакона, это вовсе не он танцевал в ночном клубе в Ростове. Неизвестно, кто и зачем решил опорочить честь священнослужителя. Сам Свистунов также написал, что уже появился человек, который присутствует на фото. Однако, разыскать настоящего танцора журналистам пока не удается. Свистунов кроме того, что является служителем Старо-Покровского храма, также преподает в ДГТУ предмет «Основы нравственности». Студенты диакона отстаивают честное имя своего преподавателя в соцсетях.