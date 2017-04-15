Специалисты исследуют возможность секса в невесомости

Posted 15 апреля 2017, 11:24
Published 15 апреля 2017, 11:24
Modified 1 октября, 13:32
Updated 1 октября, 13:32
"Этот вопрос начали рассматривать из-за того, что в будущем запланирован полет на Марс. Экспедиция рассчитана на 2,5 года. Для человека воздержание в течение этого периода является проблемой", - сказано в сообщении.
По данным специалистов, в невесомости мужская эрекция возможна. Также есть предположение, что в ходе долго полета у мужчин снизится уровень тестостерона. Это приведет к уменьшению полового влечения.
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