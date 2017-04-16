rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 апреля 2017, 08:14

Published 16 апреля 2017, 08:14

Modified 1 октября, 15:30

Updated 1 октября, 15:30

Связь между болями в спине и смартфонами выявили ученые

16 апреля 2017, 08:14
Связь между болями в верхней части спины и смартфонами доказали ученые из США, эти сведения опубликовало РИА "Новости".

"Владельцы смартфонов существенно раньше начинают страдать от болезненных ощущений в верхней части спины, чем люди, которые не зависят от гаджетов", - сказано в публикации.

Кроме того, у владельцев смартфонов выше риск заработать грыжу дисков позвоночника. Объясняется это тем, что при наклоне головы увеличивается нагрузка на позвоночник, что рано или поздно приводит к деформации последнего.

Отмечается, что анализ рентгеновских снимков, проведенный хирургами–ортопедами из США, показал нетипичный для человека изгиб шеи у людей, проводящих со смартфонов в руках по несколько часов ежедневно.

р3

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика