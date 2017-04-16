Связь между болями в спине и смартфонами выявили ученые

Posted 16 апреля 2017, 08:14
Published 16 апреля 2017, 08:14
Modified 1 октября, 15:30
Updated 1 октября, 15:30
"Владельцы смартфонов существенно раньше начинают страдать от болезненных ощущений в верхней части спины, чем люди, которые не зависят от гаджетов", - сказано в публикации.
Кроме того, у владельцев смартфонов выше риск заработать грыжу дисков позвоночника. Объясняется это тем, что при наклоне головы увеличивается нагрузка на позвоночник, что рано или поздно приводит к деформации последнего.
Отмечается, что анализ рентгеновских снимков, проведенный хирургами–ортопедами из США, показал нетипичный для человека изгиб шеи у людей, проводящих со смартфонов в руках по несколько часов ежедневно.
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