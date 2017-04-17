Департамент имущественных отношений может обанкротить санаторий в Ростове

Что послужило причиной для банкротного иска, пока неизвестно, однако в картотеке арбитража имеется информация о том, что в январе суд удовлетворил заявление ДИЗО в отношении ростовского санатория о взыскании суммы долга по договору аренды земельного участка в размере 888,7 тысячи рублей. По условиям договора арендуемый санаторием земельный участок площадью более 5 тысяч квадратных метров предназначался для завершения строительной многоуровневой автостоянки с объектами общественного назначения.