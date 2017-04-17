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Департамент имущественных отношений может обанкротить санаторий в Ростове

17 апреля 2017, 17:05
Департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Ростова-на-Дону подал иск о признании банкротом санатория "Родники", следует из сообщения, опубликованного в электронной картотеке арбитражных дел.

Что послужило причиной для банкротного иска, пока неизвестно, однако в картотеке арбитража имеется информация о том, что в январе суд удовлетворил заявление ДИЗО в отношении ростовского санатория о взыскании суммы долга по договору аренды земельного участка в размере 888,7 тысячи рублей. По условиям договора арендуемый санаторием земельный участок площадью более 5 тысяч квадратных метров предназначался для завершения строительной многоуровневой автостоянки с объектами общественного назначения.

Санаторий "Родники" располагается в Ростове-на-Дону по улице Тракторной.

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