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Posted 17 апреля 2017, 10:08

Published 17 апреля 2017, 10:08

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

ХК "Ростов" стал обладателем Кубка Федерации

17 апреля 2017, 10:08
Ростовские "кондоры" накануне вновь обыграли команду из Смоленска в финале плей-офф и завоевали Кубок Федерации, говорится в сообщении на сайте хоккейного клуба.

Матч состоялся во Дворце спорта в Ростове-на-Дону. Это была уже пятая встреча "Ростова" и "Славутича" в рамках финальной серии игр. Матч завершился со счетом 3:2.

Первую шайбу в ворота "Славутича" в первом периоде забросил Максим Блинов. Во втором периоде отличился Андрей Мартынов, который забил вторую шайбу смолянам. Гости дважды сумели ответить "кондорам", реализовав удачные моменты, однако шайба, заброшенная Кристианом Скалиным стала победной для ростовчан.

Со счетом в финальной серии 4:1 ХК "Ростов" стал чемпионом первенства ВХЛ.

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